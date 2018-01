Dell usará ferramentas do Google em PCs Nesta semana a Dell anunciou um acordo de cooperação pelo qual embutirá ferramentas de buscas do Google em seus micros, confirmando previsões de analistas de tecnologia publicadas anteriormente no jornal Wall Street Journal. Pelos termos do acordo, milhões de micros da Dell sairão da fábrica com aplicativos que permitem buscar informações no próprio micro ou na internet, como o Google Desktop e a Google Toolbar (com atalhos para diversos serviços do Google). Segundo executivos das empresas, a parceria é importante porque os usuários tendem a usar as ferramentas de busca que acompanham originalmente seus PCs. Os aplicativos do Google começam a ser inseridos nas máquinas que forem vendidas a partir de maio, o que se estenderá também a alguns modelos de servidores. As ferramentas nativas da Microsoft também continuarão a ser instaladas nas máquinas, até porque são parte integrante do sistema operacional Windows, mas agora o usuário poderá ter uma alternativa de uso. Os termos financeiros da parceria, contudo, não foram revelados.