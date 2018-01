Dell vai ampliar oferta de PCs com Linux Ubuntu

A Dell vai em breve oferecer mais computadores pessoais equipados com o sistema operacional Linux, informou o fundador de uma companhia que oferece serviços de suporte à plataforma. Mark Shuttleworth, que criou a versão do Linux chamada Ubuntu, disse que a Dell está satisfeita com a demanda que vem recebendo por PCs com Linux, comercializados pela empresa desde maio. A Dell, segunda maior fabricante de PCs do mundo depois da Hewlett-Packard, oferece atualmente três PCs que usam Ubuntu Linux. "O que foi anunciado até agora não é tudo o que veremos nas próximas semanas e meses", disse Shuttleworth em entrevista. "Há ofertas adicionais a caminho", disse ele. Shuttleworth fundou a Canonical Inc para fornecer apoio ao Ubuntu Linux. Uma porta-voz da Dell, Anne Camden, não comentou o assunto e disse que a empresa não fala sobre produtos em desenvolvimento. Ela acrescentou que a Dell está satisfeita com a resposta dos consumidores aos PCs com Linux e informou que a empresa acredita que a maior parte das máquinas vendidas foram para entusiastas de softwares livres. Shuttleworth disse que as vendas de três modelos de PCs da Dell com Ubuntu Linux estão sendo preparados para cumprir as projeções de vendas da Dell e da Canonical. Ele não deu mais detalhes. Companhias como Canonical, Red Hat e Novell geram receita ao venderem versões padronizadas de programas Linux e contratos de serviços de suporte. Existem várias versões do Linux disponíveis atualmente para a mais variada ampla de computadores, de PCs a mainframes, passando por dispositivos portáteis. Shuttleworth informou que sua companhia não está negociando com a HP ou com os outros três principais fabricantes do mundo para o lançamento de PCs com Ubuntu. As outras três companhias são Lenovo Group, Acer e Toshiba.D