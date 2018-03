DEM decide pedir afastamento de Sarney no Conselho de Ética A bancada do DEM no Senado defendeu nesta terça-feira o pedido afastamento do presidente da instituição, José Sarney (PMDB-AP), no Conselho de Ética da Casa. O posicionamento foi considerado um recuo já que havia a expectativa de que os senadores do Democratas formalizassem um pedido de renúncia. A tese do afastamento, no entanto, foi a única que unificou a bancada.