Demanda de consumidores por crédito recua 5,5% em novembro

Segundo a empresa, os maiores recuos na procura por crédito ocorreram nas camadas de rendas mais baixas. A companhia também apurou retração na demanda em todas as regiões do país no mês passado sobre outubro.

Os consumidores que ganham até 500 reais por mês e os que recebem entre 500 e 1.000 reais reduziram demanda em 8,9 e 8,7 por cento sobre outubro, respectivamente. Os que ganham entre 1.000 e 2.000 reais tiveram queda de 7,2 por cento e os que recebem entre 2.000 e 5.000 reais diminuíram em 6,8 por cento.

"O repasse das sucessivas elevações da taxa básica de juros (taxa Selic) para o custo dos empréstimos, desencorajando os consumidores a expandir seus níveis de endividamento, e a menor quantidade de dias úteis em novembro frente a outubro impactaram negativamente a procura do consumidor por crédito", afirmaram em nota economistas da Serasa Experian.

(Por Alberto Alerigi Jr.)