Demanda do consumidor por crédito cai 3,2% no 1º tri, diz Serasa A demanda dos consumidores por crédito caiu 3,2 por cento no primeiro trimestre ante o mesmo período do ano passado, influenciada por altas da inflação e de juros e pelo menor grau de confiança na economia, informou a Serasa Experian nesta segunda-feira.