Demanda faz empresa investir em treinamento de telefonia IP

O Centro de Excelência em Tecnologia (I-TEC) da fabricante de equipamentos de comunicação Intelbras deve fechar o primeiro semestre do ano com uma média de até 50 alunos por mês. O I-TEC ampliou suas atividades e agora, além de oferecer cursos de tecnologia de produtos, ainda gerencia as capacitações e treinamentos regionais que abrangem toda a rede técnica da empresa. O curso Impacta - Convergência de Voz e Dados, que deu origem ao Centro de Excelência, por exemplo, só tem vagas para setembro. Nos demais meses, as turmas já estão fechadas, comprovando o grande aproveitamento da estrutura de qualificação criada pela empresa catarinense. Segundo o supervisor do I-TEC e da área de treinamento técnico da Intelbras, George Cunha Lima, o curso Impacta está em sua sexta turma e novos grupos foram formados, esse semestre, para capacitação direcionada à área de segurança eletrônica. Desde abril, o Centro está reformulando os cursos técnicos regionais e dois novos instrutores foram incorporados ao quadro da empresa que se somam aos três que já atuavam pela Sociesc, parceira da Intelbras no Centro. Localizado no parque fabril da empresa, em São José, Santa Catarina, o I-TEC disponibiliza laboratórios tecnológicos equipados para telefonia IP, cabeamento estruturado, entroncamento digital E1, além de programação e configuração de softwares e aplicativos específicos para as soluções VoIP. O objetivo é que os laboratórios reproduzam ambientes tecnológicos e dificuldades reais de campo. "O treinamento é 90% prático mas, os alunos receberão informações sobre toda a cadeia, desde conceitos de produção fabril até informações sobre o negócio", acrescente Lima. A estrutura conta com recepção, secretaria e cyber totalmente equipado para que os alunos possam manter o atendimento aos clientes, enquanto fazem o curso.