Demanda por voos no Brasil sobe 8,9% no trimestre, oferta cresce 1,8% A demanda de passageiros por voos domésticos no Brasil subiu em um ritmo quase cinco vezes maior que a expansão da oferta de assentos pelas companhias aéreas no primeiro trimestre, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).