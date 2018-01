Demi Getschko e outros nomes de peso estarão na Campus Party

Mais que uma grande festa da Internet, a Campus Party Brasil é uma oportunidade de encontro com um Brasil que faz sucesso no exterior em áreas como software livre, astronomia, robótica, arte digital, entre outras. "Será uma chance de reconhecermos nosso potencial nesse novo cenário tecnológico", afirma Marcelo Branco, diretor do evento e uma das principais autoridades em software livre no mundo. O diretor de conteúdo do evento, Sérgio Amadeu - outro nome brasileiro de peso na rede - selecionou, em parceria com os coordenadores de cada área, palestras, oficinas e competições para todos os níveis de conhecimento em: Astronomia, Criação, Desenvolvimento, Games, Modding, Música, Robótica, Simulação, Software Livre e CampusBlog. Demi Getschko, o "pai" da Internet no Brasil; Marcos Pontes, o primeiro astronauta brasileiro; John ‘Maddog’ Hall, fundador do movimento Open Source, e a blogueira Marimoon são alguns dos nomes divulgados. A programação confirmada até o momento já pode ser conferida no site oficial do evento, onde é atualizada diariamente. Considerado o mais brilhante físico teórico desde Albert Einstein, Stephen Hawking, 65, gravará uma mensagem para marcar a abertura da festa, que acontece de 11 a 17 de fevereiro na Bienal de São Paulo. Um dos maiores incentivadores do evento, o físico produziu um vídeo exclusivo em que discorre sobre as questões climáticas, a evolução humana e a enorme possibilidade que a revolução digital pode representar para o equilíbrio social e econômico do planeta. Destaques Uma das maiores e mais atuantes no mundo, a comunidade de Software Livre no Brasil terá lugar especial dentro desta edição da Campus Party. A área temática vai cobrir o interesse de pessoas de todos os níveis de conhecimento no assunto: iniciantes, intermediários e avançados. Entre os destaques está um dos pais da Internet no Brasil, Demi Getschko, que acaba de confirmar presença. Oficinas de capacitação em Ginga, o software da TV Digital Brasileira e a exibição de filmes ligados ao software livre também fazem parte da programação. Uma das mais procuradas, a área de Games da Campus Party Brasil será sede do encontro da International Game Developers Association (IGDA) e entre as atividades divulgadas estão os torneios de Starcraft, Warcraft III, Warcraft III: DotA Allstars, Counter-Strike, Quake Wars, Quake 3 e 4, Need For Speed Pro Street, Unreal Tournament, Team Fortress 2, entre outros. Na área de Astronomia, haverá oficinas de astrofotografia e conferências com nomes importantes na área como Marcos Pontes, o primeiro astronauta brasileiro, e o físico Roberto de Andrade Martins, que explicará como a pesquisa e desenvolvimento tecnológico contribuem com a astronomia. No espaço dedicado à Criação, os participantes poderão conhecer Marimoon, blogueira de sucesso e uma das personalidades mais criativas da rede, além de participar de oficinas interativas como a comandada pelo Estúdio Loodick que projetará o clássico game "River Raid", da Atari, e o público fará as vezes do avião do jogo. A programação de Música terá diversas atividades como oficinas de discotecagem e um remix criativo da cultura brasileira com as novas tecnologias, comandado pelo DJ Ganjaman. Para os amantes de robôs, os curadores da área de Robótica selecionaram diversas demonstrações, entre elas a do professor Jackson Matsuura, do ITA, com robôs humanóides que dançam, fazem exercícios, se equilibram em uma única perna, e jogam futebol. Já o professor Flávio Tonidandel, da FEI, organiza uma exposição com os melhores robôs-cachorro do mundo. Para quem se interessa pela criação de softwares, a área de Desenvolvimento será um prato cheio: trará palestras e oficinas com dicas de construção e programação para PC, Consoles, Web 2.0, webgames e 3D. Na área de Modding (movimento semelhante ao tuning que tem como espírito criar algo único, pessoal e, se possível, mais eficiente que o original), os participantes vão aprender como deixar o computador mais bonito e mais eficiente. Simulações aéreas, civis e militares, estão entre as atrações da área de Simulação, que também contará com diversas oficinas e palestras. Por fim, o CampusBlog é uma iniciativa inédita da Campus Party Brasil, que vai reunir blogueiros de vários países, proporcionando um grande encontro de conteúdos, tecnologias e experiências em torno desta nova forma de comunicação. Inscrições Antes de optar pela área do evento em que deseja se instalar, os participantes podem conferir os destaques de cada uma no site oficial do evento. Há opções para todos os perfis e níveis de conhecimento - desde atividades mais técnicas, como as oficinas sobre Ginga, o software da TV digital Brasileira, até divertidas projeções interativas como a do artista André Perrotta, em que os participantes brincam de ser o avião do "River Raid", clássico game da Atari. O ingresso custa R$ 100 e dá direito, durante todo o evento, a um lugar na arena dos computadores, a um ponto na conexão de 5Gb (maior banda individual do mundo), a uma barraca e livre acesso a todas as atividades oficiais do evento, bem como às áreas de exposições, lazer e serviços (refeitório, banheiros, sanitários, chuveiros, enfermaria). O "campuseiro" (de campusero, em Espanhol) deverá registrar seu computador de mesa ou portátil no momento do credenciamento - a partir das 8h do dia 11/02/2008, no próprio local do evento. Quem preferir fazer suas refeições na própria Bienal, pode contratar um pacote à parte e ter café da manhã, almoço e janta durante o evento por mais R$ 100. A idade mínima para participar da Campus Party Brasil é 12 anos completos (menores de 18 anos deverão apresentar autorização dos pais e estar acompanhados por um maior responsável, durante todo o evento).