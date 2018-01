Demissões no metrô de SP são intimidação, diz Sindicato O presidente do sindicato dos Metroviários de São Paulo, Altino Melo dos Prazeres, classificou como inadmissível a demissão por justa causa de 60 grevistas, decisão anunciada logo no início da manhã desta segunda-feira pelo secretário dos Transportes do Estado de São Paulo, Jurandir Fernandes. "Em vez de diminuir o problema, ele está inflamando a categoria. Se continuarem as demissões, a greve continua", disse o presidente do sindicato da categoria, segundo o portal Estadão.com.