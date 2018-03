Democratas recorrem a custos de guerra para derrotar McCain Organizações democratas lançaram nesta segunda-feira uma campanha de 20 milhões de dólares para derrotar o republicano John McCain nas eleições presidenciais norte-americanas de 2008, focando a atenção no aumento dos custos da guerra no Iraque. A campanha, promovida pelo ex-candidato democrata à Presidência John Edwards, tem o objetivo de ligar o gasto de guerra com o aperto da economia dos Estados Unidos. "Há grande preocupação e ansiedade espalhadas entre a maioria dos norte-americanos sobre garantias econômicas", afirmou Edwards em uma teleconferência da Carolina do Norte. "Todas estas coisas são agravadas por preocupação com o que acontece no Iraque... as pessoas não compreendem por que estamos gastando 500 bilhões de dólares, até agora, no Iraque." Edwards acrescentou: "O povo norte-americano terá uma escolha muito clara... um democrata que colocará um fim nisso... e o senador John McCain, que continuará a guerra". Jon Soltz, co-fundador do grupo anti-guerra de veteranos VoteVets.org, disse que, embora aprecie o ex-prisioneiro de guerra no Vietnã, trabalhará para garantir que McCain não seja eleito no pleito de novembro. "Quando se trata de políticas sobre o Iraque, ele não é diferente do (presidente) George Bush", disse Soltz. O plano dos grupos é gastar pelo menos 20 milhões de dólares em anúncios e outros esforços para derrotar a candidatura de McCain e alguns importantes parlamentares que apóiam a guerra e buscam a reeleição. Os grupos que participam da campanha são: Center for American Progress, USAction, MoveOn.org, VoteVets.org, Service Employees International Union e Americans United for Change. (Reportagem de Deborah Charles)