Demolição de viaduto em BH é suspensa pela Justiça A Defesa Civil de Belo Horizonte recebeu neste domingo, 06, da Polícia Civil de Minas Gerais um ofício impedindo a demolição do viaduto Batalha dos Guararapes, na região da Pampulha, que desabou sobre a Avenida Pedro I na última quinta-feira. Conforme a assessoria de imprensa do órgão, está "tudo pronto" para iniciar a demolição quando ela for autorizada, inclusive com a liberação de duas vias para trânsito da população entre a capital e o aeroporto. A operação estava prevista para acontecer hoje às 8h.