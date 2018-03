Demolição de viaduto em BH pode começar neste sábado

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil informou que a demolição do viaduto dos Guarapés, que desabou na última quinta-feira, 3, na avenida Pedro I, na capital mineira, pode começar ainda neste sábado, 5. Porém, os peritos da Polícia Civil e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) ainda estão trabalhando no local, quase 48 horas depois da tragédia. Em função disso, o trânsito na área continua interrompido.

