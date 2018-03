Dengue e meningite já mataram 60 na BA este ano

Segundo o levantamento divulgado hoje sobre o avanço da dengue, realizado pela secretaria entre o início do ano e 4 de abril, o Estado contabiliza 45.683 notificações de dengue clássica, 313% a mais do que no mesmo período do ano passado, e 875 notificações de formas graves da doença, das quais 328 confirmados. Os casos já são mais numerosos que os registrados em todo o ano passado (37.273). Há ainda 41 óbitos suspeitos que estão sendo investigados.

Já o balanço relativo ao avanço das meningites referente aos três primeiros meses do ano informa que os casos ainda estão longe de atingir os registros totais verificados em 2008, quando houve 1.279 casos no Estado, com 123 mortes. No entanto, o documento faz a ressalva de que "há aumento de notificações nos períodos mais frios".