Dengue hemorrágica mata jovem em Salto de Pirapora

Na sexta-feira foi confirmada também a primeira morte por dengue em Sumaré, na região de Campinas. O laudo foi emitido pelo Adolfo Lutz. A vítima, uma mulher, morava no Jardim Maria Antonio, uma das áreas com maior infestação do mosquito transmissor. A cidade tem 1.640 notificações para uma população de 236,5 mil habitantes. Com os novos casos, já são pelo menos 52 as mortes confirmadas ou sob investigação em decorrência da dengue no interior de São Paulo.