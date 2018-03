Dengue pode proteger de febre amarela, aponta pesquisa

Parece ironia, mas o vírus da dengue pode proteger a população urbana da febre amarela, aponta pesquisa realizada na Universidade de São Paulo (USP), em Ribeirão Preto. O estudo foi iniciado há três anos e concluído recentemente. Conheça os riscos e os números da febre amarela "Esse estudo mostrou e comprovou isso, mas in vitro, ou seja, em laboratório, não em organismo vivo", avisa o professor do Departamento de Clínica Médica e chefe do Laboratório de Virologia Molecular, da Faculdade de Medicina da USP, Benedito Antonio Lopes da Fonseca. O próximo passo, então, para comprovar essa proteção, seria uma pesquisa em mosquitos vivos, um processo difícil e complicado. Não existe na USP de Ribeirão Preto uma infra-estrutura para manter mosquitos Aedes aegypti (transmissor das duas doenças) vivos e infectados com a dengue para se injetar o vírus da febre amarela. Por isso, Fonseca e Emiliana Abrão da Costa, sua aluna de doutorado, usaram células cultivadas em laboratório (do mosquito Aedes albopictus, primo sem fama do Aedes aegypti), que crescem em frascos especiais, sem a formação do mosquito. O fato de serem da mesma família levou Fonseca a levantar a hipótese de competição entre os vírus nos insetos. Durante o experimento, feito por Emiliana, foi constatado que há interferência do vírus da dengue nas células de mosquitos infectados pela febre amarela. Ou seja, num combate dentro do mosquito, o vírus da dengue sairia vitorioso sobre o rival.