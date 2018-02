Dengue põe 4,6 milhões de pessoas sob risco

Cerca de 4,6 milhões de brasileiros vivem em áreas sob risco de epidemia de dengue neste verão no Brasil. Levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde mostra que 48 cidades apresentam altos índices de infestação do mosquito transmissor, o Aedes aegypti. O número é o dobro do que foi apontado no ano passado e o equivalente a 8,55% do total de 561 municípios analisados. Em 2010, havia 24 cidades de maior risco, o que representava 6,48% do total de 370 localidades pesquisadas.

Esses números, associados à circulação de três sorotipos do vírus (Den 1, Den 2 e Den 4), levam o governo a prever que a transmissão da doença neste verão corre o risco de ser alta.

As áreas de alto risco para dengue estão espalhadas em 16 Estados. Entre eles estão as capitais Rio Branco (AC), Porto Velho (RO) e Cuiabá (MT). No Estado de São Paulo, Catanduva recebeu essa classificação.

Chamado de Levantamento de Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti (Liraa), o trabalho foi feito em outubro e novembro, em parceria com secretarias municipais de saúde. Áreas onde menos de 1% dos domicílios visitados apresentavam criadouros do mosquito transmissor eram consideradas em situação satisfatória. Das cidades analisadas, 277 receberam a classificação.

Aquelas com índice de infestação entre 1% e 3,9% eram consideradas como em situação de alerta. No País, foram 236. Das cidades paulistas, 13 tiveram essa classificação. Na lista ainda estão as capitais Salvador, Recife, Belém, São Luiz e Aracaju.

Os dados mostram que pelo menos 58% das cidades analisadas estão em uma situação considerada de risco ou de alerta. Em 2010, o porcentual era de 48%.

O secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, lembrou que medidas simples podem mudar os índices de criadouros existentes no País antes de as chuvas aumentarem no País.