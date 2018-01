Denso, hardcore e fácil de jogar

Os jogos casuais vieram para ficar. Fáceis de pegar o jeito de jogar e capazes de divertir em pouco tempo, esse tipo de jogo está rapidamente dominando a indústria. Esse é o principal motivo para o Nintendo Wii dominar o mercado. Mas o grande problema dos jogos casuais é a falta de profundidade. Tirando os jogos da própria Nintendo, a maioria dos games que mira o público casual não tem substância, não passa de diversão vazia e escapista. Gears of War 2, lançamento da Microsoft para Xbox 360, veio para enterrar de vez o preconceito com os jogos casuais. Denso, intenso, com um visual inacreditável – a foto que você vê na página foi tirada dentro do jogo – e personagens marcantes, o game oferece uma experiência tão rica pode ser considerado uma forma de arte interativa. Testamos – e terminamos – o game com exclusividade antes do lançamento. Será que Gears of War 2 sobreviveu à expectativa?