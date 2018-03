Dente implantado em olho ajuda cego a voltar a enxergar

Um irlandês que ficou cego após uma explosão recuperou parte da visão depois de ter um dente de seu filho implantado na cavidade ocular durante uma cirurgia em Brighton, na Inglaterra. Robert McNichol tinha perdido a visão há dois anos, quando uma explosão de alumínio líquido o atingiu no centro de reciclagem onde trabalhava. Os médicos que o trataram afirmaram que nada poderia ser feito sobre sua cegueira, mas um professor da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, sugeriu a McNichol que visitasse o cirurgião Christopher Liu, do Hospital do Olho de Sussex, em Brighton. Liu realizou a cirurgia conhecida como Osteo Odonto Kerato Prosthesis (OKPP, na sigla em inglês), que consiste em implantar na cavidade ocular uma prótese criada com a raiz viva do dente acoplada a um cilindro ótico. Esta prótese funciona como uma nova "ponte", capaz de sustentar a lente intra-ocular, que substitui a córnea danificada do paciente. Para realizar a prótese, Liu usou um dos dentes caninos e parte da gengiva do filho do paciente, considerado o melhor doador depois de vários exames. Desde a cirurgia, que durou 16 horas e foi realizada em dezembro de 2007, ele já recuperou parte da visão direita. Segundo os médicos, a visão esquerda não poderá ser recuperada pois foi muito danificada. "Eu saí da escuridão para a luz", disse o paciente. "Eu posso ver televisão, andar na rua sozinho, ver meus filhos e minha esposa. É inacreditável", afirmou McNichol ao jornal britânico The Independent. Olho por dente Realizada pela primeira vez na década de 60 na Itália, a OKPP é indicada em casos nos quais o transplante de córnea convencional não soluciona o problema de visão do paciente. A porta-voz do Hospital do Olho de Sussex disse à BBC Brasil que apesar de rara, a cirurgia já foi realizada pelo médico várias vezes e que ele é um especialista neste tipo de implante. De acordo com o Independent, estima-se que o custo do procedimento cirúrgico na Grã-Bretanha seja de aproximadamente 40 mil euros (R$100 mil). Antes da operação, McNichol foi alertado pelos médicos que ele teria 65% de chances de voltar a enxergar depois da cirurgia. "A aparência não é muito boa, na verdade. Eu pareço o 'Exterminador do Futuro', mas não me importo", afirmou o paciente ao jornal. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.