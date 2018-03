Dentista é preso por tráfico de drogas em Jandira-SP Um dentista foi preso em flagrante por tráfico de drogas no município de Jandira, região metropolitana de São Paulo. A Polícia Civil investigava E.G.S.K., de 28 anos, há cerca de um mês, e ontem conseguiu realizar o flagrante. Um policial negociou a compra de 15 comprimidos de ecstasy. Na hora da entrega da droga, marcada para rua próxima ao terminal rodoviário da cidade, deu voz de prisão ao acusado. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, em seguida, agentes civis foram até o consultório do dentista e apreenderam mais três comprimidos de ecstasy, dois pedaços de comprimidos de ecstasy, seis pedras de crack, e duas porções de maconha. Ele foi levado para a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Barueri, que registrou o flagrante e encaminhou o material apreendido para perícia no Instituto de Criminalística, a fim de confirmar o peso das substâncias.