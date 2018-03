Dentista fixa cartaz irregular em posto de saúde de GO O secretário municipal de Saúde de Rio Verde (GO), João Campos, decidiu pelo afastamento de uma dentista, após a descoberta de um cartaz, fixado na parede externa do consultório de odontopediatria do Posto de Saúde, que diz "crianças que choram serão atendidas por último". Além de abertura de processo disciplinar, o secretário considerou, mesmo assim, o caso superado. "Todos os pacientes devem ser bem atendidos, receber os cuidados necessários e criança que chora também deve ser atendida, e muito bem atendida, como as demais", disse.