Dentista queimado é transferido para UTI em São Paulo

O dentista teve 60% do corpo queimado após dois bandidos encapuzados invadirem seu consultório por volta das 21h de segunda-feira. Como não encontraram dinheiro, os criminosos atearam fogo no corpo de Gaddy, que ficou até mais tarde no trabalho para esterilizar equipamentos.

Ele foi encontrado ainda consciente pelo polícia e contou que foi levado ao banheiro do imóvel, amarrado com a corda de uma cortina e, em seguida, queimado. Foram encontrados um isqueiro e uma garrafa de álcool. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Leon Nascimento Ribeiro, os criminosos fugiram sem levar nada. Até a tarde desta sexta-feira ninguém havia sido preso.