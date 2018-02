Dentro da própria casa, família é feita refém no Rio Uma família foi feita refém dentro da própria casa no bairro Lins de Vasconcelos, zona norte do Rio, na manhã desta segunda-feira, 16. Por volta das 5h, cinco homens armados invadiram a residência onde o segurança Gilmar de Oliveira mora com a mulher Roberta Carrilho, a filha e o sogro. Um sobrinho do casal também estava no local.