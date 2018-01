Denúncia de software pirata pode valer US$ 1 milhão

A BSA, Business Software Alliance, entidade que representa o setor de software nos EUA, acaba de aumentar o incentivo para as denúncias de software. Segundo divulgou em seu site, a - entidade dará recompensas em dinheiro de até US$ 1 milhão para denúncias fundamentadas de uso de cópias piratas de software em empresas. Os ´prêmios de incentivo´ do chamado BSA Rewards existe desde 2005 e agora terá valores a partir de US$ 200 mil para denúncias que ainda mantém a confidencialidade de quem aponta a companhia que usa software pirata. Segundo a entidade, desde o lançamento do programa a BSA já recuperou cerca de US$ 22 milhões em cópias irregulares de software. Segundo estimativas divulgadas pela própria entidade, em todo o mundo, 36% dos softwares em uso são cópias piratas. A promoção, no entanto, só é válida para o mercado norte-americano.