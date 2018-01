Denúncias de pedofilia online crescem no Brasil Levantamento da ONG SaferNet mostra que aumentou em 120% o número de denúncias brasileiras de pedofilia na internet. Esse crescimento se deve ao maior acesso à internet e divulgação do serviço na mídia. Leia a matéria completa no caderno Metrópole/Cidades deste sábado. Em 2006, o Link alertou e mostrou a problemática que o site de relacionamentos Orkut, e outros portais do gênero, traziam para a vida real. Menores de 18 anos, que teoricamente eram proibidos de participar do ‘bate-papo’, entravam com idades fictícias e se tornavam ainda mais suscetíveis ao crime citado. Em 2007, os casos de pedofilia diminuíram, em contraponto ao número de golpes pela internet que aumentaram. Os números apresentados não foram muito diferentes do ano anterior, mas vale ressaltar que houveram mais prisões.