Departamento de aids do ministério terá novo diretor O Departamento de Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde terá um novo diretor, o infectologista e professor titular de clínica médica da Universidade Federal de Minas Gerais Dirceu Bartolomeu Greco, doutor em medicina tropical com especialização em imunologia pela Universidade Estadual de Nova York (Buffalo) e pela Universidade de Londres.