Depoimentos sobre os 140 anos do 'Estadão'

Veja depoimentos:

"Em um País que é relativamente jovem em relação aos países da Europa, você ter uma instituição fazendo 140 anos com certeza é motivo de festejar, de reconhecer a importância. Agora, uma instituição que tem uma tradição de luta pela construção de uma sociedade mais justa, mais democrática, através da divulgação de informações relevantes à sociedade, isso tem que ser muito mais comemorado. O Estadão merece o reconhecimento e essa comemoração por parte de toda a sociedade brasileira. Eu tive diversos pontos de contato com a história do Estadão, mas a que mais me marcou foi durante o período da ditadura, no início dos anos 70, quando a gente estava na trincheira da luta contra a ditadura. O Estadão, se manifestando na sociedade brasileira, publicando Camões onde ele tinha sido censurado, uma marca de coragem do jornal, comunicava a sociedade, de uma forma indireta, o que estava acontecendo no nosso País. As pessoas tinham ali um sinal evidente de que o Estadão foi o único órgão de imprensa do Brasil que teve essa coragem de mostrar à sociedade que estava sendo censurado, sim, por um regime ditatorial. Na época, eu era estudante de Medicina, tinha que me apresentar todo mês em um quartel em Jundiaí só porque eu era membro do diretório, era uma coisa ridícula. O Estadão era um órgão da imprensa que estava acompanhando isso, que denunciava isso, a gente tinha a noção de que não estava sozinho naquela luta pela redemocratização.

Gonzalo Vecina Neto, superintendente corporativo do Hospital Sírio-Libanês

*

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Parabéns ao Estado de S. Paulo pelo belíssimo caderno de "140 anos", que demonstra a importância de manter a memória da eterna luta pela Democracia e República. O exemplo histórico da defesa do constitucionalismo e do Estado de Direito demonstram a importância no jornal para a consagração democrática do Brasil e ensinam as novas gerações a nunca calar-se perante a Ditadura, a Opressão e ao desrespeito aos Direitos Constitucionais e a Livre Manifestação de Pensamento."

Alexandre de Moraes, Secretário de Estado da Segurança Publica de São Paulo e Professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco (USP)

*

"Conheci o valor da informação com O Estado de S. Paulo. Tinha 12 anos e morava em Marília quando comecei a trabalhar em meu primeiro emprego, uma tecelagem. O dono lia o jornal todos os dias, no café da manhã. Percebi que, na sequência, o exemplar ficava à disposição. Aproveitava a oportunidade e lia o jornal.

Hoje, tantas décadas depois, muita coisa mudou no Brasil e no mundo. Mas eu continuo igual no hábito de ler o Estadão todos os dias.

A defesa intransigente dos valores da livre iniciativa, da democracia e da liberdade de imprensa no Brasil está associada à história de 140 anos deste grande jornal. No seu surgimento, então como A Província de São Paulo, o jornal foi estofo para a emancipação política da sociedade brasileira. Uma referência segura para a República pela qual lutou e fortaleceu.

Nasceu com a missão de ter um posicionamento editorial claro. Seu compromisso está na qualidade em cada linha escrita por seus repórteres e redatores. E as notícias serão sempre organizadas com esmero pelos editores. No Estadão, sabemos que vamos encontrar as informações numa rígida métrica de importância.

Para nós, leitores fiéis do Estadão, a leitura deste jornal significa confiança. Esta marca representa credibilidade.

Nossas congratulações!"

Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Bradesco

*

"Quando ainda era adolescente, recebi de presente da minha mãe uma assinatura do Estadão. Desde então, nunca mais deixei de acompanhar tudo que acontece no Brasil e no mundo através das páginas do jornal. Hoje em dia logo cedo vejo no meu tablet as notícias e editoriais. Sou defensora da imprensa livre e atuante, que produz conteúdos de grande valor que nos ajudam na análise e interpretação dos fatos. Chegar aos 140 anos é um feito. Parabéns a todos que fazem parte da história do Estadão."

Luiza Helena Trajano, presidente do Magazine Luiza

*

"Em nome do Grupo Votorantim, parabenizo o Estadão pelos seus 140 anos de história e relevância. O jornal nasceu de um ideal republicano, a partir de um grupo de brasileiros que defendiam o Estado de direito, e manteve-se fiel a esse ideal ao longo de toda sua história, principalmente em momentos críticos da política brasileira, como a Revolução Constitucionalista, o Estado Novo e o regime militar.

Nessas e em muitas outras ocasiões, o Estadão sempre fez questão de dar sua opinião sobre os assuntos de maior interesse da população, o que o transformou em um dos jornais mais influentes do País e dos mais respeitados formadores de opinião da nossa sociedade.

Além disso, a empresa também foi pioneira na prestação de serviços eletrônicos de informação financeira, modernizando-se e se preparando para enfrentar os desafios que as novas tecnologias representam para o mercado de comunicação como um todo.

A Votorantim, que está próxima de completar 100 anos, admira a visão empreendedora e a coragem que marcam a história do Estadão."

Raul Calfat, presidente do Conselho de Administração do Grupo Votorantim

*

"O Estado de S. Paulo entrou em minha família em 1897, quando enviou Euclides da Cunha para cobrir a Guerra de Canudos. Lá ele encontrou meus avós e revelou ao mundo a miscigenação iniciada em 1557, quando os portugueses levaram as primeiras bandeiras para se encontrar com os índios. Depois, no século 17, chegou a África, com sua cor e suas culturas. Eu vim a nascer 37 anos depois, mas a população, que do caldo infusório inicial passou a se conhecer pelas revelações de Cunha, veio a se alfabetizar e já propalava as conclusões do jornalista de O Estado de S. Paulo. Isso formou grande parte do meu caráter."

Tom Zé, cantor e compositor

*

"Quero parabenizar o Estadão pelos 140 anos, e ao mesmo tempo quero agradecer por me deixar fazer parte de sua história em mais de um terço desses anos."

Pelé, jogador de futebol

*

"O Estadão é um paradigma de credibilidade, construída a partir de uma longa história que se confunde com a do País. O Estadão é longevo, e o mundo moderno nos faz descrentes de coisas duradouras mas, ao mesmo tempo, a teoria econômica reconhece a (quase) imobilidade e a permanência como essenciais no que costuma designar como "instituições", que funcionam como pilares da construção, ou como a "infraestrutura" de uma economia de mercado moderna. Hoje se reconhece que países com boas "instituições" possuem melhores chances de progresso, e por "boas instituições" se compreende a qualidade das leis, tribunais e códigos, como também de suas práticas comerciais, sua ética nos negócios e do seu jornalismo, que cuida de dar publicidade a todas essas esferas. As instituições se tornaram, portanto, um dos paradigmas de virtude no mundo moderno, algo que distingue e eleva um país diante dos outros. O Estadão tem um peso incomum para as empresas jornalísticas, o que tem a ver com o apuro e o rigor que são próprios de veículos com opiniões e bandeiras longamente amadurecidas e decantadas. O Estadão é uma instituição brasileira essencial à nossa identidade."

Gustavo Franco, economista e ex-presidente do Banco Central do Brasil

*

"O Estadão é sempre muito profundo. Ele investiga, tem artigos, não só na minha área como em todas. Eu gosto de ler as notícias, mas gosto principalmente porque o jornal leva cultura muito a sério e o caderno cultural é extraordinário."

Marco Nanini, ator

*

"O Estadão, um dos pilares de nossa imprensa, forjou a consciência de gerações de brasileiros na discussão por um mundo melhor. Nestes 140 anos, toda a história da República desfilou por suas páginas com clareza e responsabilidade, sempre voltado aos valores sociais do cidadão.

Parabéns pelo passado e pelo grande futuro que o espera."

Mauricio de Sousa, cartunista e empresário

*

"O Estadão é a síntese verdadeira e pura do projeto democrático que o País sempre perseguiu e o jornal corajosamente defende, desde a sua fundação, ainda que enfrentando, em dois tristes períodos, as ditaduras que infelicitaram a Nação."

Mário Sérgio Duarte Garcia, sócio da Duarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra Advogados