Depois da Warner, a Sony venderá filmes pelo Guba.com A Sony Pictures vai comercializar mais de 100 filmes de seu catálogo, via internet, pelo site de distribuição vídeos Guba.com. Com o acordo, a empresa segue os passos da Warner, que já havia anunciado recentemente que venderia filmes pelo mesmo site. O preço para download definitivo dos filmes varia entre US$ 19,99 e US$ 9,99. O número de títulos da Sony deve aumentar para 500 filmes até o final do ano. A Sony também irá distribuir arquivos pela rede de compartilhamento de arquivos BitTorrent, mas com ferramentas de proteção contra cópias ilegais.