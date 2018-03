Depois de 49 anos no poder, Fidel renuncia

O líder cubano Fidel Castro anunciou nesta terça-feira que não voltará a governar o país, em uma mensagem publicada pelo órgão do Partido Comunista Cubano, o Granma. Em mensagem "de muito interesse para muitos compatriotas", Fidel afirmou que não aceitará o cargo de Presidente do Conselho de Estado, que será escolhido pela Assembléia Cubana recém-eleita. "A meus queridos compatriotas, que me deram a imensa honra de me eleger recentemente como membro do Parlamento, em cujo seio devem ser adotados acordos importantes para nossa Revolução, comunico que não aspirarei e nem aceitarei - repito - não aspirarei e nem aceitarei o cargo de Presidente do Conselho de Estado e Comandante em Chefe", escreveu Fidel. A nova Assembléia Nacional, eleita no fim de Janeiro, tem até 45 dias para escolher o chefe do governo do país. Desde 1976, Fidel vinha sendo eleito e ratificado em todas as eleições, que se realizam a cada cinco anos. O líder cubano, que encabeçou a Revolução Cubana em 1º de janeiro de 1959, está afastado do poder desde 2006, quando delegou suas funções ao irmão, Raul Castro, em virtude de problemas de saúde. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.