Depois de banido, OPS está de volta

A produção científica brasileira relacionada à economia e aos direitos autorais é insuficiente. É o que diz o Ministério da Cultura, que publicou nesta semana no Diário Oficial da União o lançamento do Prêmio Otávio Afonso, que premiará monografias de graduação e pós sobre direito autoral para "estimular o pensamento crítico sobre direito autoral nas diversas disciplinas acadêmicas". Um governo preocupado com a pirataria pode criar uma lei dura, que pode punir o crime deixando o cidadão offline, promover uma reforma de seu sistema de direitos autorais para adequá-lo à internet ou criar um pacote pirata. Pacote pirata? Foi o que fez a Dinamarca, que resolveu ouvir os seus cidadãos para saber por que é que as pessoas estavam baixando filmes e músicas ilegalmente em vez de comprá-los.

A pesquisa dinamarquesa constatou que os principais motivos são conveniência, opção e disponibilidade do conteúdo. Um em cada sete dinamarqueses havia baixado pelo menos um programa de TV ou um filme no último ano. A maioria é homem e jovem. "Nosso estudo mostrou que os piratas dinamarqueses prefeririam estar dentro da lei", disse Ida Mykland, consultora do YouGov, que realizou a pesquisa.

O resultado não é exatamente novidade. 41% dos brasileiros conectados à internet são piratas, segundo uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). E, em geral, quem consome conteúdo pirateado no Brasil tem um bom nível educacional e socioeconômico. O resultado parece óbvio: as pessoas não querem consumir ilegalmente. Elas fazem isso porque é a opção mais conveniente.

Em vez de vigiar e punir os usuários, a Dinamarca partiu para o outro lado - um pacote educativo e com medidas de incentivo a alternativas legais para atrair os consumidores. O país chegou a adotar uma política de "três strikes", que prevê avisos e punições. Não funcionou, assim como em outros países.

Um relatório vazado da Federação Internacional da Indústria Fonográfica, porém, continua a apostar na repressão contra aquelas que considera suas maiores ameaças: o compartilhamento de arquivos via P2P, os cyberlockers (sites de armazenamento de arquivos, como o Rapidshare) e as conexões móveis (teme-se o aumento do uso dos celulares e de apps musicais, cujo desenvolvimento é incentivado por Google e Apple).

O argumento é o de sempre: a pirataria está matando a cultura. Mike Masnick, fundador e CEO do site Techdirt, concorda com um argumento: os lucros relativos caíram. Mas "agora é a época mais criativa da história, com uma maior produção de trabalhos a cada ano", diz. Isso não significa que a vida está fácil para quem produz cultura - a competição no mercado está cada vez mais acirrada - mas nunca houve tantos consumidores interessados, e nem tantas ferramentas para se conectar a eles.

A iniciativa dinamarquesa ainda prevê censura a sites como The Pirate Bay, como quer a indústria. Mas também leva em conta a nova indústria em torno da cultura, o incentivo à inovação e o desenvolvimento de ideias. "A ambição é que a proposta ajude a criar uma fundação para uma futura colaboração entre as indústrias com o objetivo comum de garantir que os consumidores tenham acesso igualitário e fácil à maior quantidade possível de conteúdo", disse o governo. Parece promissor.