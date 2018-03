Depois de SP, deputados do Rio aprovam lei antifumo Os deputados do Rio aprovaram hoje, por 49 votos a 0, projeto de lei do Executivo que proíbe o fumo em locais públicos do Estado, exceto ruas, tabacarias, residências, cultos religiosos, quartos de hotéis, produções teatrais e locais de filmagens. Ao declarar o seu voto, o líder do governo, Paulo Melo (PMDB), disse que não tinha vergonha de "copiar uma ideia extremamente bem sucedida do Estado de São Paulo". Dos 70 deputados, 21 faltaram à sessão.