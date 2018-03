Depois de SP e Rio, Minas também aprova lei antifumo A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou ontem à noite, em primeiro turno, o projeto de lei que proíbe o consumo de produtos derivados do tabaco em recintos fechados de uso coletivo, sejam públicos ou privados, em todo o Estado. Minas é o terceiro Estado a aprovar no Legislativo um projeto de lei antifumo. A iniciativa foi do Estado de São Paulo, onde a lei proposta pelo Executivo já está em vigor desde sexta-feira passada. Ontem foi a vez de a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovar projeto semelhante.