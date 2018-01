Depois do fim do Muxtape, listas de MP3 continuam O Muxtape se foi. O site, que permitia a criação de listas online de MP3, foi fechado pela RIAA por infringir direitos autorais e nunca mais voltou. Mas, se você for um de seus órfãos, também há boas notícias. Nos últimos tempos surgiram diversas páginas na internet que funcionam de maneira semelhante ao Muxtape. Em alguns casos, até melhor. É o caso do Favtape (favtape.com), que possui uma enorme vantagem em relação ao seu finado concorrente: ele tem um sistema de buscas pela web. É possível procurar por faixas e artistas de cada década, importar listas do Last.FM e comprar álbuns direto na Amazon. E permite encontrar coisas muito raras, difíceis de serem ouvidas até nos melhores buscadores existentes. Além de criar sua lista, dá para compartilhá-la em redes sociais como Facebook e Twitter. O visual não é tão limpo quanto o do Muxtape, mas há bem mais funcionalidades. E a coisa não fica por aí. Há sites parecidos que criam listas a partir de vídeos encontrados no YouTube. Outros oferecem um sistema de upload de MP3, mas legalizado por pagar taxas como em uma rádio.