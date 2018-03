Depósito com comida estragada é fechado no ABC Após receber uma denúncia de alimentos vencidos em um mercado da rede Dia%, policiais da Delegacia do Meio Ambiente de São Bernardo do Campo e a Vigilância Sanitária encontraram na quarta-feira, 21, uma grande quantidade de comida estocada de maneira irregular em um depósito que funcionava como confeitaria na cidade do ABC paulista. No local, havia carnes estragadas com vermes visíveis, diversas baratas, fezes e urina de roedores, tudo misturado aos produtos. A instalação funcionava como um mercado e, depois de fechar, há quatro meses, passou a funcionar como ponto de distribuição de alimentos a outras 12 unidades da rede.