Depressões tropicais formam-se no Atlântico e perto dos EUA Duas depressões tropicais formaram-se na quarta-feira no oceano Atlântico e no golfo do México, afirmou em dois relatórios o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês), um órgão dos Estados Unidos. O NHC prevê que as duas depressões (8a e 9a) ganharão força, transformando-se, dentro de 12 horas, em tempestades tropicais com ventos de 62 a 117 quilômetros por hora. O órgão batizará as próximas tempestades tropicais com os nomes de Humberto e Ingrid. No golfo do México, a nona depressão tropical encontrava-se cerca de 135 quilômetros sul-sudoeste de Galveston, Texas, e cerca de 217 quilômetros a leste de Corpus Christi, também no Texas. A depressão, com ventos sustentáveis de no máximo 56 quilômetros por hora, deslocava-se rumo ao norte a uma velocidade de 9 quilômetros por hora e deve atravessar a costa do Texas ainda na quarta-feira, provavelmente já transformada em tempestade tropical. O mercado de combustíveis acompanha com ansiedade esses fenômenos climáticos, porque eles podem prejudicar a produção norte-americana de petróleo e gás quando atingem o golfo do México. Os que compram e vendem outras mercadorias também ficam de olho nesses fenômenos climáticos, capazes de danificar as colheitas de laranja na Flórida e as de algodão e outras plantas na costa norte-americana banhada pelo golfo do México. No Atlântico, de outro lado, a oitava depressão tropical encontrava-se cerca de 1.820 quilômetros a leste das ilhas Antilhas Menores, no leste do Caribe. Essa depressão, também com ventos de 56 quilômetros por hora, deslocava-se na direção oeste-noroeste a cerca de 19 quilômetros por hora. Nos próximos cinco dias mais ou menos, os modelos climáticos mostram a oitava depressão aproximando-se e passando pelas ilhas Leeward (Ilhas Virgens, Anguilla, St. Martin, Saba, Antígua, Barbuda, Saint Kitts, Nevis, Montserrat e Guadalupe), no leste do Caribe. Os meteorologistas afirmaram ser cedo demais para saber se atingiria terra firme.