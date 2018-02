Deputado cassado Álvaro Lins é solto no RJ O ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ex-deputado estadual e ex-delegado Álvaro Lins foi solto no início da madrugada de hoje após ter habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na terça-feira. Lins, que responde a processo por formação de quadrilha, facilitação de contrabando, lavagem de dinheiro e corrupção, ficou preso por nove meses.