Deputado denuncia queimadas em parque do Piauí O deputado estadual João Madison Nogueira (PMDB) disse que está havendo queimadas dentro do Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, no Piauí. Ele conseguiu na Assembléia Legislativa do Estado a aprovação de um requerimento para uma audiência pública com intuito de debater a situação do local. Nogueira foi um dos integrantes de uma expedição até as nascentes do rio, juntamente com membros da Justiça Federal, da Universidade Federal do Piauí (UFPI) e da Assembléia Legislativa, dentre outras entidades. O deputado destacou que precisa da mobilização das autoridades públicas e das organizações governamentais, além da participação da sociedade para defender a vida e a revitalização do rio Parnaíba. João Madison disse que ficou abismado com as queimadas de pastos para gado dentro do Parque das Nascentes. Ele disse que o Governo Federal vai encontrar muitas dificuldades para desapropriar as terras dos fazendeiros que lá estão instalados. São mais de mil cabeças de gado. O deputado Roncalli Paulo (PSDB) comentou que os promotores públicos também participaram da expedição ao Parque das Nascentes e isso vai resultar de um sentimento diferente, pois viram in loco a situação de degradação do meio ambiente. Roncali alegou o Parque das Nascentes é o mais importante do Piauí, já que a vida do rio Parnaíba depende dele, mas não acredita que o Governo Federal tenha interesses em manter ou defender a reserva.