Deputado diz ter achado mais 12 corpos de bebês no PA O deputado Zenaldo Coutinho (PSDB-PA) afirmou ter encontrado 12 corpos de bebês numa das geladeiras da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal da Santa Casa de Misericórdia de Belém (PA). Na semana passada, 26 recém-nascidos morreram no hospital. "Não se sabe quando (os bebês morreram) e qual a causa das mortes. É infanticídio, um crime contra os direitos humanos coletivo", disse o parlamentar, que integra o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH). As informações são da Agência Brasil.