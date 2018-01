Deputado faz dura crítica à Anatel sobre experimento de TV digital O deputado Walter Pinheiro (PT-BA) fez há pouco duras críticas à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) por ter cancelado, de última hora, a licença para que a Câmara dos Deputados pudesse promover a exposição das novas tecnologias de TV digital. "Um órgão que tem ficado calado, que não toma nenhuma atitude sobre TV digital, agora foi muito ágil para suspender o sinal", disse Pinheiro, que é um dos organizadores do seminário que se realiza hoje sobre a implantação da TV digital no Brasil. A Anatel não deu maiores detalhes sobre a suspensão mas confirmou que a determinação partiu do ministro das Comunicações, Hélio Costa. A informação que circulou na Câmara foi de que licença teria de ser suspensa porque faltava um dos padrões em estudo: o japonês. Apenas os padrões europeu e americano tinham preparado os equipamentos para exposição. "A Anatel agora representa interesse de algum padrão? Achei que ele fosse um órgão regulador", provocou Pinheiro. "A Anatel agora é subordinada ao Ministério das Comunicações?", continuou questionando o deputado, comentando a informação que circulou na Câmara de que a Anatel teria suspenso a licença a pedido do ministro das Comunicações, Hélio Costa, que, assim como as emissoras de TV, defende a implantação do padrão japonês. O resultado dos debates na Câmara, segundo Pinheiro, serão consolidados em um documento que será apresentado ao governo. Os deputados da Comissão de Ciência e Tecnologia, organizadora dos debates, cobram maior participação dos parlamentares nas discussões do governo. "Vamos apresentar nossas contribuições para fazer parte das discussões", disse Walter Pinheiro. Segundo ele, até agora o Palácio do Planalto não abriu espaço para o Congresso nas discussões. "O governo não ouve ninguém, nem seus aliados de partido", desabafou. A previsão do governo é anunciar até o fim deste mês o padrão de TV digital a ser implantado no Brasil.