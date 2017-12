Deputado quer CPI sobre violência em universidades Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, o deputado Adriano Diogo (PT) abriu nesta terça-feira, 18, requerimento para recolher as assinaturas necessárias para a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o objetivo de investigar as denúncias de violência na Universidade de São Paulo (USP) e em outras unidades de ensino do Estado.