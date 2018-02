Deputado sem CNH se envolve em colisão com 2 mortes Mesmo com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa por excesso de multas, o deputado estadual Fernando Ribas Carli Filho (PSB) se envolveu num acidente que deixou dois mortos na madrugada de quinta-feira em Curitiba, no Paraná. O parlamentar está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para onde foi transferido no domingo. Ele sofreu traumatismo múltiplo na face, mas segundo boletim médico, está consciente e respirando sem ajuda de aparelhos. Ainda não há previsão de alta.