Deputados republicanos dão apoio a John McCain Líderes republicanos na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos manifestaram na quarta-feira apoio ao pré-candidato a presidente John McCain, que prometeu fazer campanha em todos os 50 Estados do país para que o partido volte a ter maioria no Congresso. Um dia depois de vencer as primárias de Virgínia, Maryland e Distrito de Columbia, o senador se reuniu com líderes da Câmara para tentar unificar o partido em torno da sua candidatura, já praticamente garantida. "Pretendo fazer campanha, se eu for o indicado do partido, em cada Estado da União", declarou McCain, que já teve atritos com colegas de bancada e tem dificuldades para conquistar o apoio de grupos mais conservadores, que o vêem com desconfiança em questões como gastos públicos, imigração e reforma do financiamento eleitoral. "Tive algumas discordâncias com o senador McCain ao longo dos anos, mas devo lhes dizer que assisti a esta corrida presidencial se desenrolar e assisti a John McCain ser um forte defensor dos princípios nos quais acredito", disse o deputado John Boehner, líder republicano na Câmara, citando as posturas do candidato a respeito da guerra do Iraque e contra o aborto. Mitch McConnell, líder republicano no Senado, comandou recentemente uma iniciativa para derrubar na Suprema Corte um projeto de McCain sobre o financiamento eleitoral. "Eles não falam comigo. Sou um excluído e um pária", brincou McCain quando questionado sobre a recepção que teve no Senado após se afastar para a campanha. Mesmo com a candidatura de McCain praticamente garantida depois de suas vitórias nas primárias da "Superterça" da semana passada e em três disputas nesta semana, ele continua enfrentando a candidatura de Mike Huckabee, que no sábado venceu três dos dois Estados em disputa naquele dia. "Acredito que esta corrida já acabou e acho que produziu o melhor indicado possível para que retomemos a Câmara", disse Roy Blunt, coordenador da bancada do partido. McCain se ausentou de 55 por cento das votações do Senado desde o início da atual legislatura, em janeiro de 2007. Só fica atrás do democrata Tim Johnson, que se recupera de um derrame, segundo análise do jornal The Washington Post. Os pré-candidatos democratas Barack Obama e Hillary Clinton, ambos senadores, se ausentaram de respectivamente 38 e 26 por cento das votações nesse período, segundo o Post. McCain diz que a melhora na situação política do Iraque vai lhe ajudar a enfrentar Obama ou Hillary na eleição de novembro. Ambos os democratas se dizem contra a guerra. Um seguidor de Obama, o deputado democrata Neil Abercrombie, qualificou a postura de McCain a respeito do Iraque como "uma hipérbole política pouco inteligente". "É perigosa. É um ataque deliberado ao diálogo crítico e uma falha em realizar um sério exame das questões que o presidente e o Congresso terão de se perguntar para que tentemos pensar em uma nova estratégia."