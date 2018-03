Dercy Gonçalves morre aos 101 anos Morreu aos 101 anos, neste sábado, a atriz Dercy Gonçalves, vítima de pneumonia. Dercy estava internada desde a madrugada no Hopital São Lucas e faleceu às 16h45. De acordo com comunicado do hospital, "a paciente apresentava uma pneumonia comunitária grave, que evoluiu para uma sepse pulmonar e insuficiência respiratória." Dercy teve o auge da carreira nas décadas de 1950 e 1960, contracenando com atores como Oscarito, entre outros astros das chanchadas brasileiras. Dercy ficou famosa por sua irreverência e pelo uso constante de palavrões nas suas entrevistas e participações em programas de TV. Nascida Dolores Gonçalves Costa, em 23 de junho de 1907, Dercy era da cidade de Santa Maria Madalena, interior do Estado do Rio de Janeiro, onde construiu um mausoléu para ser enterrada. O hospital não soube informar quando será o sepultamento. (Por Denise Luna)