Dercy Gonçalves será enterrada na posição vertical O caixão com o corpo da atriz Dercy Gonçalves será colocado na sepultura na posição vertical, seguindo um pedido dela própria. Ela dizia que não queria retornar à cidade da qual fugira ainda menina - Santa Maria Madalena - deitada. O caixão começou a ser levado em cortejo pelas ruas da cidade, no interior do Rio, onde ela nasceu. Mais tarde, será rezada uma missa de corpo presente na Igreja Matriz. O sepultamento, no mausoléu construído por Dercy há dezessete anos, acontecerá em seguida. Integrantes da escola de samba Unidos do Viradouro, que lhe dedicou um enredo em 1991, fizeram uma homenagem a ela durante o velório, realizado no clube Montanhês, desde ontem. Hoje é feriado na cidade de Madalena, pois é dia da padroeira da cidade. Centenas de pessoas acompanham as últimas homenagens à comediante nas ruas.