Derrota para Brasil é ''tristeza sem fim'', diz site de jornal argentino

Os sites dos jornais argentinos destacaram neste domingo nas suas capas a derrota da Argentina para a Seleção brasileira na final da Copa América, na Venezuela. O Brasil venceu a Argentina por 3 a 0 em Maracaibo, na Venezuela, e conquistou o bicampeonato do torneio em cima dos rivais históricos, como havia feito em 2004 no Peru. Os gols foram marcados por Julio Baptista, Ayala (contra) e Daniel Alves. "Tristeza sem fim", afirma a manchete do site do Olé, o principal jornal esportivo da Argentina. "Hoje a Argentina não teve vida", afirmou o correspondente do jornal na Venezuela. Segundo ele, a Argentina foi batida pelo Brasil "depois de 90 minutos de impotência, de dúvidas e de confusão". Já o site do Clarín destacou a manchete: "Argentina sofreu um pesadelo com o Brasil". "Como em 2004, no Peru, a seleção (argentina) não pode com os pentacampeões mundiais e terminou sem nada", diz o texto do Clarín sobre o jogo. O site do La Nacion trouxe como manchete: "Outra derrota que dói na alma". Segundo o site do jornal, o Brasil ganhou com justiça a Copa América. "Estavam dadas as condições para vingar aquela dolorosa derrota por pênaltis na final deste mesmo torneio há três anos. No entanto, o futebol tem sempre surpresas. O Brasil surpreendeu e ganhou com justiça a partida decisiva contra o time alviceleste." A reportagem diz que "a magia de Messi e Riquelme" - jogadores que vinham se destacando na campanha argentina na Copa América - desapareceu no momento mais decisivo do torneio. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.