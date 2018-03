Derrote a gripe H1N1, online

"A Grande Gripe" (www.thegreatflu.com) permite que os jogadores escolham seu adversário viral, escolham a parte do mundo que a gripe se espalhou, e então controle como lidar com o surto com uma quantia limitada de capital e medicamentos.

O jogo foi desenvolvido pelo Centro Médio da Universidade Erasmus, em Roterdã, e lançado em abril, no mesmo mês em que o vírus da gripe H1N1, conhecido como gripe suína, surgiu.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou uma pandemia total em junho da doença, que já se espalhou para cerca de 180 países, causando ao menos 1.462 mortes confirmadas laboratorialmente.

Outro jogo online cômico baseado no vírus, chamado "Swinefighter" (www.swinefighter.com), também permite que jogadores combatem a expansão do H1N1.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Por Miral Fahmy)