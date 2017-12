Dersa fecha balsa de Ilhabela-SP para veículos pesados A balsa que faz o trajeto de Ilhabela para São Sebastião, no litoral norte do Estado de São Paulo, permanece fechada para veículos pesados, segundo informações do Desenvolvimento rodoviário SA (Dersa). A balsa foi bloqueada para caminhões, carretas e ônibus por volta das 2h30, devido à maré baixa. Não há previsão para a liberação da balsa. Para os demais veículos, a movimentação está normal.