Desabamento de casa mata duas pessoas em SP Dois corpos foram resgatados na manhã de hoje dos escombros do desabamento de uma casa na região de Pedreira, na zona sul de São Paulo. As vítimas são uma mulher de 64 anos e um homem de 26 anos, segundo informações do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). A primeira vítima a ser retirada após o acidente, um homem de 33 anos, foi encaminhada para o pronto-socorro local, com dores no peito e contusão no membro inferior direito.