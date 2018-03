Desabamento de laje fere 6 em Passo Fundo-RS O desabamento de uma laje da ampliação do Shopping Center Bella Cittá, em Passo Fundo (RS), a 280 quilômetros de Porto Alegre, na região norte do Rio Grande do Sul, feriu hoje seis pessoas, sem gravidade. As causas do acidente ainda não foram reveladas. Amanhã, uma vistoria será realizada por técnicos do Instituto Geral de Perícias (IGP) e engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea). Um dos diretores da Bolsa Construção, que não quis se identificar, informou que a estrutura do prédio não foi abalada e que a empresa só se pronunciará após o resultado da perícia. Uma das pistas da Avenida Sete de Setembro, onde está localizado o shopping, foi interditada ao trânsito.