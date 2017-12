Desabamento de torre de moinho em AL deixa feridos

Parte do trigo armazenado caiu sobre veículos estacionados na avenida. Até as 17h30, três vítimas do desabamento tinham dado entrada no Hospital Geral do Estado (HGE), uma delas em estado grave, e havia suspeita de que ainda haveria pessoas soterradas, segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham no local para tentar localizar outras vítimas. A área foi isolada porque há risco de novo desabamento. Uma casa próxima à indústria foi atingida pelos destroços e também desabou. No momento do acidente, não havia ninguém na residência.

A torre que desabou integra um conjunto de grandes depósitos de trigos da indústria, que eram utilizados para a fabricação de produtos como farinha de trigo e massa para bolo. Dados não oficiais, passados pela Defesa Civil de Alagoas - que está no local -, mostram que cada torre comporta mil toneladas de trigo.

O trigo da torre que desabou tomou parte da avenida, impedindo a passagem de veículos. Moradores próximos à indústria revelaram à reportagem que as rachaduras nas torres eram visíveis há pelo menos um ano. Após a tragédia, uma comissão do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea) de Alagoas foi até o local para avaliar as condições do prédio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após o acidente, o trânsito da região ficou complicado. A queda da torre danificou a rede elétrica da região, que continuava sem energia elétrica até o início da noite. Agentes da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) tentavam ordenar o trânsito, orientando motoristas a evitarem a Avenida Comendador Leão.

Moradores vizinhos à indústria foram orientados a deixar as casas, uma vez que ainda há risco de desabamento das outras torres. Além de imóveis residenciais, a região é formada por diversos empreendimentos comerciais. A Defesa Civil de Alagoas também decidiu interditar o prédio até que as causas do acidente sejam identificas e que não haja mais riscos de uma nova tragédia.

Até o momento, nenhuma autoridade presente no local se pronunciou oficialmente sobre o número de feridos. A reportagem tentou falar com a direção da indústria, mas ninguém se pronunciou.

Em sua página oficial na internet, o grupo Motrisa ressalta que é uma das indústrias mais bem sucedidas do Brasil, "principalmente no segmento de produtos derivados do trigo". O grupo atual em diversos Estados brasileiros, entre eles o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe, além de Alagoas. Nesses dois últimos, a indústria mantém capacidade produtiva de 25 mil toneladas por mês.