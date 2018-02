Desabamento deixa dois feridos em Cumbica, SP

Dois operários sofreram escoriações leves e foram atendidos pela equipe médica do aeroporto e pelos bombeiros no local. As vítimas já foram liberadas.

Procurada, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) disse que a obra de expansão do terminal é de responsabilidade da construtora Delta. Em nota, a companhia informou que "parte da estrutura auxiliar de sustentação dos dutos de ar condicionado cedeu" hoje, por volta das 14 horas. A Delta não informou se a data da inauguração do terminal anunciada para dia 20 será alterada devido ao desabamento.